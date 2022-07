Ateb y Galw: Gwilym Bowen Rhys

Rhaid dewis dau lyfr - y cyntaf ydi Wild Wales gan George Borrow. Dyddiadur teithio sy'n disgrifio taith cerdded yr awdur o gwmpas Cymru yn ystod yr 1850au. Yn wahanol i'r rhan helaeth o'r twristiaid eraill oedd yn 'sgwennu am Gymru ar y pryd, roedd George yn medru'r Gymraeg, ac ar ben hynny, yn ymddiddori yn ein llenyddiaeth, ein hanes a'n diwylliant. Mae'n ddarlun lliwgar, difyr, doniol a dwys o Gymru ac o'r Cymry ar y pryd, yn ogystal â bod yn gyflwyniad gwych i'n llenyddiaeth ni fel cenedl.