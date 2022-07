Ateb y Galw: Yws Gwynedd

Cofio mynd i Coleg y Bala i aros efo'r Urdd pan o'n i'n blentyn. O'n i 'di cymyd ffansi at ryw ferch ond oedd gen hi ddim diddordeb, so nes i ddeud bo gena fi gariad yn barod beth bynnag. Nath criw o genod ofyn be' oedd enw hi a nes i ddeud "Flora".