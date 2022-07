Llofruddiaeth Logan Mwangi: Beth ddylai ddigwydd i blant sy'n llofruddio?

Dywedodd y byddai gwibdeithiau y tu allan i'r carchar yn hanfodol tuag at ddiwedd ei ddedfryd: "Os yw'n cael ei gadw yn y ddalfa am 10 mlynedd, oni bai ei fod yn cael y cyfle i drochi ei draed i fywyd bob dydd go iawn, rwy'n meddwl bod ei siawns o fod yn normal eto yn fain iawn."