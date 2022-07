Cofio Terrence Higgins, un o'r cyntaf yn y DU i farw yn sgil AIDS

Meddai Angela: "Wnes i ddechrau mynd mas pan o'n i yn 15/16 oed ac oedd Terry yn rhywun o'n i'n gweld ar nos Sadwrn. Bydden ni'n mynd i'r neuaddau dawns lleol a byddai Terry'n dweud 'Come on girls, up you get!' a bydde'n llusgo fi a fy ffrind yr un pryd ac yn ein troelli o gwmpas y llawr, un ymhob braich.