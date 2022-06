Aled Haydn Jones a'i siwrne 'dorcalonnus' i fod yn dad

Mae'r ail raglen yn gwbl wahanol yn ôl Aled: "Dyma'r rhaglen o'n i 'di gobeithio gwneud pan natho ni ddechre ffilmio reit ar y dechre. Ond wrth gwrs 'nath y rhaglen gyntaf stopio ar ôl y trydydd go o IVF ac on i'n gutted - o'n i ddim moyn i'r rhaglen fod am y cymhlethdod o gwmpas IVF.