Ateb y Galw: Elidyr Glyn

Pan oedd fy nghyfoedion yn gwneud hwyl am fy mhen pan o'n i'n blentyn am ba bynnag resymau. Mae'n anodd meddwl am unrhyw ddigwyddiad penodol fel yr un mwyaf arwyddocaol, ond 'dw i'n siŵr fod gan y mwyafrif o bobl brofiadau tebyg. 'Dw i ddim yn gallu meddwl am unrhyw ddigwyddiad diweddarach sydd wedi rhoi mwy o ymdeimlad o gywilydd i mi na'r math hwn o brofiad pan o'n i'n blentyn.