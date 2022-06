£4m i bêl-droed llawr gwlad Cymru yn sgil Cwpan y Byd

Gareth Bale, capten Cymru a oedd yn gyfrifol am y gôl a sicrhaodd y llwyddiant ac o glywed am fuddsoddiad CBDC dywedodd: "Rydyn ni mor falch bod cymhwyso ar gyfer rowndiau terfynol Cwpan y Byd hefyd yn golygu y bydd clybiau llawr gwlad ledled Cymru hefyd yn elwa, wrth i CBDC gefnogi datblygiad cyfleusterau ysbrydoledig sy'n addas at y pwrpas."