Pum munud gydag Aled Lewis Evans

Beirdd hoffwn eu gweld ar stampiau, gan fod beirdd yn teimlo ac yn meddwl am eraill, a chrisialu gwefr a gwewyr eu cyfnod, a'r pethau oesol am ein marwoldeb. Mae cymaint o feirdd rwy'n hoff ohonynt, ond beth am y ddiweddar Maya Angelou y cefais y fraint o'i chlywed flynyddoedd lawer yn ôl ym Manceinion? Rhywun a wnaeth wahaniaeth efo'i geiriau, ac a gafodd fyw i weld llawer gwelliant a thro ar fyd ar ôl ei hymgyrchu â gwên a hiwmor a steil.