Lle Oeddwn i: Christine James a'i henwebiad fel Archdderwydd

Ar y pryd ro'n i mewn swydd gyfrifol yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, ac roedd bywyd yn brysur iawn gyda dyletswyddau a chyfrifoldebau yn yr adran. Ac oherwydd mod i'n adnabod Jim ro'n i'n gwybod beth oedd hi'n ei olygu i fod yn Archdderwydd… dyw hi ddim jest yn fater o rolio i fyny i bump neu chwe seremoni Orseddol yn ystod y flwyddyn! Dwedes i, "O Jim, alla i byth â gwneud, dwi mor brysur - dwi ddim yn gwybod sut y gallwn i rowndio'r peth." "Meddylia amdane fe," medde fe, a chytunais i wneud hynny.