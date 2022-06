Fideo Facebook yn dod a dwy fam ynghyd

"Oedd Gwenno'n berffaith, yn fabi perffaith - mor hawdd. O'n i'n gwybod pryd oedd hi isio bwyd, o'n i'n gwybod pryd oedd hi 'di blino, be' oedd hi isio'n ddiod. Ti'n gwybod? Pa fabi chwe mis oed sy'n gallu dweud hynna heblaw drwy sign language?