Yr ymgyrchydd, heddychwr a gweinidog Cen Llwyd wedi marw

Newyddion trist o glywed am golli un o wir gewri Cymru heno - y digymar Cen Llwyd o Dalgarreg.

Dyn a wasanaethodd ei gyd-ddyn, ei Grist a'i Gymru yn ddigyfaddawd ac yn llawen. Cofion cynnes at Enfys, Heledd a Gwenllian.

Nos da Cen, a diolch am gael dy nabod, gyfaill annwyl.