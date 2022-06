'Symud tua'r golau': Meddylfryd Richard Parks

Gareth Thomas (a Paul John yn Ponty) oedd y capten gorau i mi chwarae gyda. Ni allaf adael i fy hunan meddwl gormod am be' fydden ni wedi gallu ei adeiladu os fyddai'r Rhyfelwyr wedi goroesi. Roedd hi'n fraint bod yn rhan o'r tîm, yn amlwg roedd e'n gyffrous, ond roedd yr arwyddion i'w gweld o'r diwrnod cyntaf.