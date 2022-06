Y Jiwbilî: Rhai o'r teulu brenhinol yn dod i Gymru

"Ni wedi bod yn edrych ymlaen am fisoedd at y cyngerdd ac wedyn roeddwn ni'n hynod o gyffrous pan wnaethon ni glywed bod y Dug a Duges Caergrawnt yn dod i ymweld â ni. Yna wnaethon ni glywed bod Bonnie Tyler wedi derbyn yr MBE - felly mae popeth wedi dod at ei gilydd yn arbennig o dda.