Ateb y Galw: Adam Jones neu 'Adam Yn Yr Ardd'

Aberystwyth adeg y Nadolig yn 2012. Roedd Sara fy ngwraig, oedd yn gariad ar y pryd, wedi dod lan am noson olaf y tymor ac roedd y dre yn orlawn a rwy'n cofio'r ddau ohonom yn mynd ddiwedd noson i Pier Pressure ar ôl un neu ddau beint o bop yn ormod a jyst dawnsio i hen glasuron Nadolig fel Fairytale of New York tan i'r lle gau...roedd hi'n Nadolig llawen iawn y flwyddyn honno!