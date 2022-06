Synesthesia: Gweld llais a chlywed llun

Mae o'n rhywbeth 'da chi'n cael eich geni efo fo. Ond 'nes i ond sylweddoli fod o gen i pan o'n i'n y flwyddyn gynta'n y brifysgol pan 'nath darlithydd sôn am y peth. O'n i'n meddwl fod pawb yn gallu gwneud hyn! 'Nes i ddechrau sylwi arno fo lot mwy wedyn.