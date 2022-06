Jon Gower a'i 'Gymry o Fri'

Roedd sychu dillad mewn cartrefi bach yn niweidio iechyd y plant, felly ymgyrchodd Elizabeth i wella'r sefyllfa ac yn 1924 daeth cyfraith newydd oedd yn mynnu bod rhaid cael cyfleusterau ymolchi i lowyr yn y pwll glo ei hunan, sef y 'pit head baths.' I nifer o fenywod oedd yn ddiolchgar iddo am ei gwaith hi oedd 'Our Elizabeth - Ein Elizabeth ni.'