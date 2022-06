3 Llun: Lluniau pwysicaf Welsh Whisperer

Wnes i ddewis y llun yma hefyd oherwydd faint dwi'n edmygu trefnwyr nosweithiau fel hyn. Does dim llawer o nawdd i'r digwyddiadau yma a bendant dim ar raddfa rhai o'r gwyliau mawr, ond maen nhw'n llwyddo i greu nosweithiau o adloniant heb eu hail yn rhai o'r ardaloedd sydd yn asgwrn cefn i ddiwylliant a iaith Cymru, cefn gwlad.