'Bradwr' Sinn Féin oedd â gwreiddiau yn Eryri

Griffith oedd yn gyfrifol am gynnal trafodaethau'r cytundeb Eingl-Wyddelig wnaeth wneud Iwerddon yn wladwriaeth annibynnol. Ond fe adawodd be ddaeth yn sgil y cytundeb hwnnw staen waedlyd ar Iwerddon a hollt rhwng cenedlaetholwyr y wlad am byth.