Torri record byd ar ôl crôl tafarndai yng Nghaerdydd

Eglura: "O'n i'n meddwl ddeg mlynadd yn ôl y basa'n rwbath reit cŵl i 'neud, dwi'm yn gwybod faint o bobl o Gaernarfon sydd 'di torri un o'r blaen. O'n i'n meddwl mae 'na gorfod bod rwbath 'swn i'n gallu neud, unwaith nes i weld yr un pub 'ma, nes i feddwl, dwi am 'neud hwn ia!"