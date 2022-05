'Dydi hanes Cymru byth yn ddiflas...'

"Mae'r broses o ysgrifennu'r podlediad wedi bod yn un ddiddorol iawn. Gyda phob pennod byddwn i'n dechrau trwy ddarllen a dysgu cymaint ag y gallwn am bob pwnc. Bydden i wedyn yn gweithio gyda'r hanesydd Siân Rhiannon Williams i greu llinell amser a rhestr o'r pwyntiau pwysig i'w cynnwys cyn mynd ati i ffeindio'r hiwmor.