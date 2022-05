Fy Stafell i: Cyd-gyfansoddwr cân Eurovision Amy Wadge

Am flynyddoedd ro'n i'n chwarae gitârs ail-law o siopau elusen gan fod fy rhieni i wedi dweud y cawn i un newydd unwaith ro'n i o ddifri am chwarae - ro'n i wedi rhoi'r gorau i gymaint o offerynnau drwy fy mhlentyndod. Felly, ro'n i'n 17 oed pan ges i fy gitâr 'go iawn' gyntaf sef y Fender ddu yma.