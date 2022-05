Cydraddoldeb ar gynghorau: 'Peth ffordd eto i fynd'

Rhoddodd deyrnged i gyn-arweinydd Ceidwadol Cyngor Mynwy, Richard John, am ei waith a'i "waddol" o ran galw am nifer cyfartal o gynghorwyr benywaidd a gwrywaidd ar y cyngor. Mae hi'n galw am yr un math o weithredu trawsbleidiol ar draws Cymru.