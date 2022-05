Ateb y Galw: Naomi Saunders

Geshi gefnogi Ben Howard mewn gig yn yr Eden Project efo Gwenno, ac o'n i'n crynu yn mynd ar y llwyfan oherwydd bod tua 6000 o bobl yna. Y tro cynta' i mi edrych fyny o'r llwyfan, welish i ffrind o adra yn tynnu stumiau arna'i o'r dorf - oedd gennai ddim clem ei bod hi'n mynd i fod yna felly oedd hynny'n sypreis lyfli ac o'n i'n teimlo'n well yn syth!