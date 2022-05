Mesur glawiad Cader Idris unwaith y mis am 20 mlynedd

"Mi fydda i'n gneud cofnod o agweddau eraill o'r tywydd hefyd nid jest y glaw. I mi, mae o'n rhywbeth pwysig i fedru ei 'neud. O'n i'n arfer ei 'neud o pan o'n i'n fachgen ysgol i ddweud y gwir, ac mae tywydd wedi bod yn rhan hanfodol o 'mywyd i. Dwi 'di bod yn dysgu tywydd drwy fod yn athro daearyddiaeth."