Canrif Mountain Rangers: y bobl tu cefn i'r clwb

Dwi'n 17 a neshi ddechrau efo Nantlle Vale Reserves dechra' season yma a doedd petha' ddim yn mynd yn dda yn fan yna, wedyn o'n i'n watchiad Bont ac roedd 'na rai o Mountain Rangers yna yn gwatchiad hefyd. O'n i'n nabod rhai o'r hogia a nath nhw ofyn os o'n i isio dod i chwarae efo nhw.