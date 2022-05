Ateb y Galw: Betsan Ceiriog

Dewis anodd, ond os faswn i'n gorfod dewis, nosweithiau gemau yr Ewros 2016 yng Nghaernarfon. Roedd awyrgylch anhygoel yno. Yn Neuadd y Farchnad oeddwn i'n gwylio y gemau, ac roedd y lle yn orlawn o gefnogwyr brwd yn bloeddio yr anthem. Yna, pawb yn llifo allan ar Stryd y Plas yn chantio "don't take me home" - briliant!