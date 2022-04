Sioe stand-yp gyntaf Gethin Evans: 'Dwi'n licio'r sylw!'

"Dwi 'di arfer dweud petha' a pobl ddim yn chwerthin, achos dydi'r gynulleidfa ddim yna [ar y radio] - dwi'n meddwl mod i'n dweud rhywbeth ffyni ar y radio, ond does na neb yno i chwerthin so os ydw i'n meddwl mod i'n dweud rhywbeth ffyni o flaen cynulleidfa, a nhw ddim yn chwerthin, wel, mae o fatha bod ar y radio… a fydd unrhyw ymateb dwi'n gael yn bonus!"