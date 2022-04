Boris Johnson: Wylfa newydd 'yn mynd i ddigwydd'

"Does 'na ddim manylion o gwbl. Yr unig ffordd wrth gwrs, fydd unrhyw orsaf niwclear mewn unrhyw le yng ngwledydd Prydain yn cael ei chodi yw drwy ychwanegu yn sylweddol at ein biliau trydan ni, sydd wedi mynd drwy'r to yn ddiweddar fel y mae hi.