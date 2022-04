'Bywyd yn Fêl': Creu atgofion wrth ysgrifennu dyddiadur

Fe wnaeth y dyddiaduro barhau tra'n fyfyrwraig yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, pan oedd hi'n canu gyda chôr Kaleidoscope "ac odd lot o gyngherddau; on i'n cael nosweithi llawen yn y coleg; o'n i'n mynd allan gyda chymdeithase neu o'n i'n mynd i siopa, neu rywbeth fel na…"