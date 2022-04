Oriel Luniau: Y Pethe

"Ei mam hi nath greu y sampler yma a dwi'n meddwl mai enw ei mam hi sydd ar y gwaelod. Dwi'n cofio bod [y sampler] ar ei wal hi gartref. Roedd fy mam i wedi gweithio iddi hi am gyfnod hir. Roedd fy mhlant i yn bwysig iawn iddi hi. Doedd dim teulu gyda hi. Ar ôl iddi hi farw aeth popeth arall yn ei thŷ hi i ffrind iddi.