Costau byw: Sut i leihau biliau nwy a thrydan

Gosodwch ddefnydd inswleiddio eich hunain - mae rôl yn costio tua £20. Mae angen tua 250mm o inswleiddio yn y to. Os ydy'r defnydd inswleiddio yn hen, bydd llwch wedi disgyn arno a'i wasgu i lawr. Os chi'n ffit yn gorfforol ac yn defnyddio crawl boards, mae'n werth cael golwg yn yr atig ac ystyried lluchio 100mm ar ei ben o. Mwy pwysig fyth - os oes gyda chi aelodau o'r teulu sy'n hŷn a'n defnyddio lot o wres, ystyriwch gwneud hynny iddyn nhw.