Ateb y Galw: Y Parch Kate Bottley

Dwi ddim wir eisiau bod yn unrhywun arall am ddiwrnod, byddwn i'n teimlo'n ddrwg petawn i'n gwneud difrod i rywbeth dwi'n llogi… ond os oes rhaid i mi ddewis mae'n siŵr byddwn i'n hoffi bod yn Liza Minelli, ar lwyfan y Palace Theatre, Efrog Newydd, yn canu 'Maybe this time'. Byddai hwnna'n gwneud y tro.