Gêm ragbrofol Cwpan y Byd 2023: Cymru 1-2 Ffrainc

Daeth Diani'n agos at sgorio trydydd gôl i'r ymwelwyr, cyn i Ffrainc ildio'r gic gornel a arweiniodd at gôI Ingle. Methodd yr amddiffyn â chlirio'r bêl ac fe wyrodd yr ergydiad oddi ar un o'r gwrthwynebwyr i'r rhwyd gan roi llygedyn o obaith i Gymru.