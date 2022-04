3 Llun: Lluniau pwysicaf Rhydian Bowen Phillips

Rydw i wrth fy modd gyda nostalgia ac mae'n siŵr bod hynny oherwydd fy mod yn ysu am y teimlad yna o fod yn saff, tra yn fach, gyda Mam a Dad. Wedi colli Dad ers dros 21 mlynedd a Mam ers bron i 7 mlynedd, mae'r lluniau ohonon ni gyda'n gilydd yn weddol brin ond mor gysurus. Aethon ni byth dramor fel teulu felly roedd ein gwyliau gan amla' o gwmpas trefi glan môr Cymru, Lloegr a'r Alban pan o'n i'n fach. Dyddiau da!