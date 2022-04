Glan-llyn: 'Creu cymdeithas Gymraeg hollol'

"Mi ddoth 'na wraig yma 'chydig o flynyddoedd yn ôl yn dweud bod hi heb fod yng Nglan-llyn ers dros 40 blynedd, ond pan ddaeth yma, er nad oedd hi ddim yn cofio llawer am y lle, roedd hi'n cofio'r teimlad - ac mi oedd y teimlad wedi dod yn ôl yr eiliad honno iddi. Pan ddeudodd hi hynny, o'n i'n hapus."