Penwythnos llawn bwrlwm yng Ngŵyl 6Music yng Nghaerdydd

Un o'r pethau gwych am yr ŵyl yw ei bod hi'n dod gyda hi rai o artistiaid mwyaf poblogaidd y funud ac artistiaid newydd, lleol, at ei gilydd a'u rhoi ar lwyfan rhyngwladol. Un o'r artistiaid newydd hynny oedd yn rhannu llwyfan gyda Little Simz, enillydd gwobr BRITs am Artist Newydd Gorau, oedd y rapwraig o Gaerdydd, Deyah.