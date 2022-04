Dedfrydau carchar 'ddim yn gweithio' i fenywod o Gymru

Un cyhoeddiad polisi allweddol yn 2020 oedd y cyntaf yn y DU, sef cynllun i greu Canolfan Breswyl i Fenywod yn ne Cymru, lle byddai 12 o fenywod yn gallu aros yn agos at eu teuluoedd a'u cymunedau, tra'n cael mynediad at driniaethau i fynd i'r afael â'r hyn a arweiniodd at eu troseddau, gan gynnwys iechyd meddwl, cyffuriau ac alcohol.