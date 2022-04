Ffolineb Ffŵl Ebrill dros y degawdau

"1.30 - Dywedodd John Williams wrthyf fod cur aenaele yn ei ben. Dywedais inau wrtho am gymeryd dogn o 'Seidlitz Powder', a chan nad oedd erioed wedi bod yn ei gymeryd o'r blaen dywedais wrtho am roddi y ddau bowdwr mewn dwfr mewn dau wydryn gwhanol, ac yfed y naill ar ol y llall. Gwnaeth yntau hyny, a'r canlyniad fu i'r gwlybwr ymgynhyrfu yn ei gylla, gan ffrothio i fyny gyda nerth anorchfygol, ac ymweithio allan drwy ei geg, ei drwyn, ei lygaid a'i glustiau, nes yr ymddangosai ei holl gyfansoddiad fel ar fin ffrwydro. Dychrynais dipyn ar y cyntaf, ond pan ddechreuodd ddyfod ato ei hun dechreuais chwerthin mor drybeilig nes ysgwyd yr holl dy, a bu raid i bedwar o ddynion fy nghario i'm gwely, a chyrchu meddyg rhag ofn y buaswn yn chwerthin i farwolaeth."