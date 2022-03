Hynt a helynt ar lwyfannau cerddoriaeth Caerdydd

Disgrifiad o’r llun,

The Kinks. 19 a 17 oed yn unig oedd Ray Davies a'i frawd Dave Davies ar y pryd. Maen nhw'n cael eu hystyried fel un o'r grwpiau roc mwyaf dylanwadol erioed gyda chaneuon fel Sunny Afternoon, Lola, Waterloo Sunset a You Really Got Me. Roedd eu tad yn dod o'r Cymoedd