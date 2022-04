Pum munud gyda'r bardd Haf Llewelyn

Pan yn fy arddegau roeddwn i'n darllen llawer o'r 'clasuron' Saesneg. Erbyn heddiw, dw i'n mwynhau pob mathau o lyfrau, ond nofelau ydy'r ffefrynnau. Does gen i ddim hoff lyfr, dw i yn darllen llawer, felly dw i'n darganfod awdur newydd cyffrous yn gyson. Yn ddiweddar dw i wedi mwynhau I Am Thunder, Muhammad Khan. Ond rydw i yn edmygu'r awduron Gwyddelig Jess Kidd, Sally Rooney a Claire Keegan, mi fedraf ymgolli yng nghwmni eu cymeriadau nhw am oriau.