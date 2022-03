Oes rhai 'jôcs' sy'n mynd rhy bell?

Wna'i ddim ail-adrodd y jôc gaeth y comedïwr, Jimmy Carr, i fewn i drwbwl yn ddiweddar - yn gynta', dyw hi ddim yn ddoniol; ac yn ail, ma' 'na ddigon o erthyglau arlein sy'n dyfynu'r gag. Felly os ydy chi ishe gwbod beth odd y testun (a'r chyd-destun) allwch chi glatsho bant i ffindio hi ar y we.