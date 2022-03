Gêm ail gyfle Cwpan y Byd Cymru ac Awstria yn 'enfawr'

"Dwi'n teimlo bach o bob dim ar y funud. Mae 'na excitement bod o actually wedi cyrraedd - oeddan ni'n gwybod ers Tachwedd 2020 pan 'naethon ni ennill y grŵp Cynghrair y Cenhedloedd bod 'na siawns go dda ein bod ni'n mynd i gael gêm ail gyfle, a mwya' sydyn ma' hi yma," meddai.