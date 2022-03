Iawndal llawn i is-bostfeistri a amlygodd sgandal

Ond doedd y cynllun hwnnw ddim yn agored i'r 555 is-bostfeistr oedd yn rhan o'r achos yn yr Uchel Lys. Er i'r grŵp ennill bron i £43m mewn iawndal yn y llys, cafodd y rhan helaeth o'r arian i lyncu yn sgil cytundeb 'no win, no fee' gyda'r cwmni a ariannodd yr achos, Therium.