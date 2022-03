Ateb y Galw: Tomás Mac Aodhbhuí

Llun sy'n enghraifft o'r prosiect dw i'n gweithio arno fo yn wirfoddol, dau fore pob penwythnos, ers y diwrnod cyntaf o'r ganrif yma. Mae cant ac ugain o gerrig fel 'na wedi cael eu adeiladu o gwmpas ein plwyf ni yn ne Sir Kilkenny. Yn y blynyddoedd cyntaf o'n i'n cael cymorth gan bobl eraill i adeiladu tua saith deg ohonyn nhw. Ond o'n i'n gwybod na fyddai'r brwdfrydedd yn parhau; a dwi wedi adeiladu yr hanner cant olaf fy hun dros y pymtheg mlynedd diwethaf. Er mai saer coed ydw i, dw i'n meddwl fy mod i'n gwella ar y gwaith cerrig; ond does neb wedi gofyn i fi i 'neud gwaith cerrig sy'n talu eto!