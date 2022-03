Sut i arbed arian wrth i gostau byw gynyddu

Mae sawl gwefan cashback ar gael, megis Quidco, TopCashback a Boom 25, sy'n rhoi peth arian yn ôl i chi am siopa'n arferol. Felly os yn prynu rhywbeth ar y we, o bot o jam i grys newydd i wyliau tramor, gwiriwch a yw'r wefan chi am ddefnyddio wedi ei restru ar y wefan cashback. Wedyn caiff eich pryniant ei dracio a gewch chi beth arian yn ôl am wneud bron dim yn wahanol!