Uned Hergest 'ddim yn addas i'w bwrpas', medd cadeirydd Betsi

Nododd Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Mark Isherwood AS yn y cyfarfod fod llawer o'r materion a arweiniodd at y marwolaethau diweddar wedi'u hamlygu sawl gwaith yn y gorffennol, a chyn belled yn ôl a 2013.