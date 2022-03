Gwrthod caniatáu trwydded i siop rhyw yng Ngwynedd

Cafodd cais gwreiddiol am drwydded siop rhyw ei wneud i Gyngor Gwynedd yn Ionawr 2021, ond bu'n rhaid disgwyl dros flwyddyn am benderfyniad oherwydd ni sefydlwyd y pwerau angenrheidiol tu allan i ardal Arfon o'r sir tan 6 Rhagfyr.