Oriel: Dogfennu adfeilion Cymru

"Strwythur ydi y peth yma. Dio'm yn adeilad go iawn ond yn rhyw dwmffat mawr oedd yn didoli ithfaen. Pan o'n i'n hogyn bach nes i sylwi ar hwn o'r lôn fawr a meddwl 'waw, be' ydy hwnna yn fan'na sydd fatha castall ar Mynydd Gwaith'."