Ateb y Galw: Geraint Jones

Brith, brith gof o fynd am dro 'da Mam ar bwys Glanteifi ar lan yr afon Teifi ym mhentref fy magwraeth, Llandudoch. We ni bownd o fod yn ifanc iawn achos 'dwi'n dal i gofio bod mewn pushchair - cyn mod i'n dair felly tua 1961. Yr haul yn llachar a Mam yn gwneud rhigwm o lythrennau enw'r pentref ar arwydd (Saesneg bryd hynny) - St. Dogmaels. S am sebon, T am trên, D am Dad - sai'n cofio'r gweddill!