Be' ddylwn i ddweud wrth fy mhlant am sefyllfa Wcráin?

Gwnewch rywbeth sy'n eich gwneud yn hapus, yn eich ymlacio, yn eich difyrru. Er mor bwysig ydi ymwneud â'r byd o'n cwmpas mai hefyd yn bwysig i ni wybod pryd i ymbellhau oddi wrth bethau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth a'n dylanwad uniongyrchol a chanolbwyntio ar yr hyn yr ydym yn gallu dylanwadu arno. Mae'n sgil ymdopi gwerthfawr - ac yn un sy'n werth ei ddysgu i'n plant a'n pobl ifanc.